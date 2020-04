Passeggiate ancora proibite a Verona, il sindaco: ​«Non è il momento di fare un passo indietro»

Su tutto il territorio comunale di Verona le passeggiate , anche di genitori con figli, resteranno proibite . «Non è il momento di fare un passo indietro - afferma il sindaco Federico Sboarina - l'ordinanza sindacale del 20 marzo, più restrittiva rispetto alla circolare Ministeriale emanata ieri, rimane in vigore fino al 3 aprile e vieta ogni tipo di passeggiata al di fuori dei motivi di necessità».



Il provvedimento in vigore a Verona consente di poter uscire di casa solo per portare a passeggiare il cane entro un raggio di 200 metri dall'abitazione, e di muoversi a piedi solo per recarsi al lavoro o grave urgenza. Infine, permette passeggiate solo per motivi di salute, purché legittimate da un certificato medico.



«Oggi - ha spiegato Sboarina - è il momento più difficile, la provincia di Verona ha superato Padova per numero di contagi e bisogna resistere. Lo stiamo facendo da tanto tempo e dobbiamo farlo ancora, non si può abbassare la guardia». «Questa ordinanza - ha concluso - è più restrittiva è non è in contrasto con la circolare ministeriale che tra l'altro non è un atto normativo. Il messaggio uscito ieri è fuorviante perché non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia. Ne ho parlato anche con il prefetto Donato Cafagna e con il presidente della Provincia di Verona. Questa linea più severa, che non permette di portare a passeggiare i bambini, verosimilmente verrà tenuta da circa il 90% dei sindaci dei comuni veronesi». © RIPRODUZIONE RISERVATA