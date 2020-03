Coronavirus Veneto, Luca Zaia in diretta: «Test sierologici. La telefonata di Mattarella. Europa assente, deve dare i soldi»

Coronavirus Veneto , Luca Zaia in DIRETTA Facebook oggi, 31 marzo 2020. Il punto stampa del presidente della Regione Veneto. «Sono arrivati i primi 10mila test rapidi e per fine settimana dovremmo averli tutti e 700mila», ha spiegato il presidente della Regione che ha poi aggiunto: «Mi ha chiamato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , per sapere come stava andando, aveva letto i nostri dati e aveva visto cosa accade in Veneto».

«L' EUROPA deve metterci “i schei"»

La verità è che qui c'è un convitato di pietra: l'Europa, che è totalmente latitante. E al di là dei bei messaggi tipo "siamo con voi", la verità è che poi ci deve mettere i soldi, come si dive in Veneto "i schei"». Lo ha sottolineato il presidente del Veneto del Veneto, Luca Zaia oggi a Cento Città su Rai Radio Uno. E Zaia ha spiegato che per il nostro Paese serve un vero ce proprio «Piano Marshall, come sta facendo la Germania che ha stanziato 550 miliardi di euro per le imprese. Perché - ha sottolineato - dopo la fine dell'emergenza sanitaria non possiamo trovarci con imprese massacrate, diroccate, il mercato in questo momento ha bisogno di risorse. E i i soldi deve metterci i soldi».

«Se hanno deciso che dobbiamo fare i mezzadri di qualcun altro, hanno sbagliato. Bisogna che alla fine le aziende siano pronte e toniche. L'Europa è scandalosamente assente. A noi i video emozionali non ci servono più, ci serve la pagnotta».

Covid-19. Patente per chi è immunizzato

Una patente che attesti di non essere contagiato. «Stiamo lavorando a questo piano, cioè fare dei test sierologici, mettendo a punto un protocollo, e che prevede il prelievo del sangue e la possibilità di testare e verificare la presenza di anticorpi assieme a un tampone negativo, ci indica che l'individuo è immunizzato: test che dovremo fare a tappeto, stiamo predisponendo il tutto, un piano che presenteremo nei prossimi giorni». Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi a Radio Anch'io. E Zaia ha spiegato che «le restrizioni dure che ho deciso con la mia ordinanza, con la chiusura di tutti i punti vendita la domenica e la possibilità di uscire di casa fino a 200 metri ci hanno portato ad un oggettivo ritardo e ad un rallentamento del contagio che si traduce in minori accessi alla terapia intensiva e minori ricoveri», ha sottolineato.

Inizia la sperimentazione dei farmaci a domicilio

La Regione del Veneto ha varato un nuovo piano per la presa in carico del paziente sintomatico sospetto Covid-19 e la valutazione del rischio in strutture residenziali per anziani. Il nuovo Piano, illustrato dal presidente del Veneto, Luca Zaia, introduce due importanti nuovi aspetti: la presa in carico diretta del paziente sintomatico che parte dalla valutazione del medico di famiglia e arriva all' intervento diretto delle Unità Speciali le quali garantiscono l' assistenza a domicilio di tutti quei pazienti, sintomatici, sospetti o positivi, che non necessitano di ricovero... (LEGGI TUTTO)

IL BOLLETTINO DI OGGI

Sono arrivati stamane a 8.159 i casi di positività al Coronavirus in Veneto, 258 in più di ieri sera. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto. I nuovi decessi sono stati 12, portando a 448 il numero totale. I pazienti in terapia intensiva sono 356 (+2), i dimessi 828, i pazienti in area non critica 1680 (+14). Le persone in isolamento domiciliare sono 19.945. Le province che registrano il maggior numero di nuovi positivi sono Padova e Vicenza (+54 rispettivamente), seguite da Treviso (+52), Verona (+49) e Venezia (+37).

Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

il contagio è rallentato

controlli delle celle telefoniche

Questa settimana dà la direzione, la prossima ci dirà se saremo a una svolta o se ci andremo a schiantare

«Con le misure restrittrive il contagio è indietro di 5 giorni. Il 55% dei transiti in meno intraregionale in virtù delle restrizioni, grazie a questo: il dato deriva dai. I 5 giorni di ritardo significano che oggi abbiamo un incremento di ricoverati ma in modo meno importante rispetto a una settimana fa, e solo un paio di persone in più in terapia intensiva.».

Grazie ai giovani

«In tanti mi scrivono, grazie ai giovani, per noi magari è più normale stare a casa, ma per loro è difficile. Vogliamo tornare alla normalità ma sarà una normalità diversa da quella che conoscevamo prima . Ai ragazzi faccio l'appello a tenere duro. Dovremo scrivere: i nipoti hanno salvato i nonni. E un grazie anche ai bambini e ai genitori che se ne occupano».

Veneto, porte aperte a chi vuole tornare

«I veneti hanno qui le porte aperte, non chiudiamo le porte a nessun cittadino, ma io dico che anche chi è all'estero può tornare, parlo dei ragazzi che studiano in altri paesi e casi di questo genere».

Il video choc

«Ho un video che mostra la respirazione della cassa toracica di un giovane di 35 anni in terapia intensiva, se si continua ad uscire deciderò di mostrarlo, fino ad oggi non ho voluto».

Medici di famiglia

«Tutti i pazienti a domicilio asintomatici vorremmo fossero intercettati dal call center. Ma i medici di base sono disponibili, possono occuparsi della telefonata quotidiana ai loro pazienti asintomatici in isolamento. Domani incontreremo i medici di famiglia per capire se sia fattibile».

Multe entro i 200 metri da casa

«Ho scritto a tutti i prefetti perché chi è fuori di casa nel raggio di 200 metri non siamo convinti debba essere multato, perché ci vuole un po' di elasticità, anche prendere una boccata d'aria è un buon motivo per uscire, altra cosa sono gli assembramenti».



Figli fuori con il cane, papà multato di 400 euro: "Ho sbagliato ma non siamo furbetti" SAN BIAGIO DI CALLALTA - Dopo tre settimane chiusi in appartamento, il papà aveva deciso di concedere 10 minuti di libertà ai suoi tre figli, autorizzandoli a una breve passeggiata fino alla casetta dell'acqua, distante circa 350 metri da casa.

«Il virus fluttua nell'aria: coprite naso e bocca»

«Fondamentale coprirsi naso e bocca, usate le mascherine, ma anche foulard. Ho chiesto che si liberi l'importazione di mascherini e supermercati e farmacie possano acquistarle e venderle. Spero che il governo dia il via libera ad acquistare mascherine chirurgiche anche nei supermercati».

Gli aiuti al Veneto

«Fino ad oggi la Regione ha speso 92 milioni di euro, dal governo sono arrivati materiali. Stiamo dirottando tutte le risorse verso la Sanità».

Bollo auto, slitta il pagamento

«Il pagamento del bollo auto in Veneto slitta a finel giugno, lo conferma il presidente Luca Zaia».



Test sierologici per trovare chi è immune al virus

partire con i test sierologigi

anticorpi

immunizzazione

Lo ha annunciato il governatore del Veneto Luca Zaia. La fase sperimentale, ha detto, partirà «con i dipendenti della sanità e delle case di riposo».

«Abbiamo approvato in unità di crisi una relazione dell'università di Verona e Padova per: facciamo i prelievi del sangue e andiamo ad analizzare le immunoglobuline: per sapere se il paziente ha già. Il contagio di ritorno, il caso in Veneto: probabilmente si tratta di una mancata immunizzazione.

La citazione di Eracleonte da Gela

A Luca Zaia è arrivato questo scritto che ha letto durante il punto stampa, «è esattamente quello che dobbiamo fare noi».

E' iniziata l'aria tiepida

e dovremo restare nelle case

per le Antesterie

le feste dei fiori

in onore a Dioniso

Non usciremo

non festeggeremo

bensì mangeremo e dormiremo

e berremo il dolce vino

perchè dobbiamo combattere

Le nostre città lontane

ornamento della terra asiatica

hanno portato qui a Gela

gente del nostro popolo

un tempo orgoglioso

Queste genti ci hanno donato

un male nell'aria

che respiriamo se siamo loro vicini

il male ci tocca e resta con noi

e da noi passa ai nostri parenti

Il tempo trascorrerà

e sarà il nostro alleato

il tempo ci aiuterà

a guardare senza velocità

il quotidiano trascorrere del giorno

Siamo forti e abbiamo sconfitto molti popoli

e costruito grandi città

aspettiamo che questo male muoia

restiamo nelle case

e tutti insieme vinciamo

Eracleonte (233 a.c.)

Covid Veneto, picco a metà aprile

Potrebbe cominciare dal Nordest l'azzeramento graduale dei nuovi casi di Coronavirus. Con una Pasqua (quasi) senza contagi. A dirlo è uno studio dell'Einaudi institute for economics and finance (Eief), centro di ricerca indipendente fondato dalla Banca d'Italia, che quotidianamente esamina il bollettino diffuso dalla Protezione civile nazionale, calcolandone le variazioni giornaliere e stimandone la proiezione nel tempo... (

