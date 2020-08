Coronavirus Veneto, oltre 100 nuovi casi da ieri, ma un solo decesso, in isolamento 5900 persone

Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi, 13 agosto 2020. Sono 54 i nuovi positivi in Veneto nelle ultime 9 ore e ben 105 da ieri sera alle 17, ma con un solo decesso. È quanto emerge, riferito alle ultime 24 ore, dal bollettino Covid diffuso dalla Regione Veneto. I casi con tampone positivo sono passati a 20.939.

Il bollettino rispetto alle 17 di ieri sera

Gli attualmente positivi sono 1422, i negativizzati da inizio pandemia 17.422. Le persone morte per Covid in Veneto sono 2095 da inizio epidemia (22 febbraio). In isolamento risultano esserci esattamente 5900 persone, la maggior parte nel Veronese, poi nella Marca e quindi - poco meno di mille - nel Veneziano ma con sintomi spicca il Bellunese (ben 22 ovvero seconda provincia dopo Verona).

IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF

I NUMERI DA CHIAMARE PER I TAMPONI



Coronavirus. Tamponi, le nuove regole del Veneto. ​A chi saranno fatti, come e quando I tanti micro-focolai, l' importazione del virus, l' abbassamento dell'età media e l'impennata di infetti asintomatici impongono al Veneto una stretta nelle attività di accertamento dei contagi e di ricostruzione delle relazioni. Per questo l'aggiornamento delle azioni del Piano di sanità pubblica, contenuto in una delibera approvata dalla Giunta regionale, detta le nuove regole per l'effettuazione di tamponi e test: a chi, come, ogni quanto.

Ultimo aggiornamento: 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA