Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi: +26 contagiati nella notte. In isolamento 5.352 cittadini Scarica il Pdf

Coronavirus Veneto, 26 nuovi positivi al virus nella nostra regione durante la notte, è il dato ceh emerge dal bollettino delle 8 di oggi, 11 agosto 2020, raffrontato con quello delle 17 di ieri sera. Sale così a 20.741 il numero totale dei contagiati da inizio pandemia. Attualmente positive 1.300 persone, 17.356 i negativizzati. Nessuna vittima nelle ultime ore, i morti per Covid in Veneto sono 2.085. Sono in totale 5.352 i cittadini in isolamento domiciliare.

