Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi: 60 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. In isolamento 5799 cittadini Scarica il Pdf

Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi, 12 agosto 2020. Sessanta nuovi positivi in Veneto, ma nessun nuovo decesso. È quanto emerge, riferito alle ultime 24 ore, dal bollettino Covid diffuso dalla Regione Veneto. I casi con tampone positivo sono passati da 20.741 a 20.801.

Il bollettino rispetto alle 17 di ieri sera

Rispetto alla notte appena trascorsa e al bollettino della serata di ieri, i nuovi positivi sono 29, dei quali 12 a Treviso, 7 a Padova, 3 a Vicenza, 2 domiciliati fuori dal Veneto, un caso a Belluno, Rovigo e uno in assegnazione in corso. Gli attualmente positivi sono 1333, i negativizzati da inizio pandemia 17.376. Le persone morte per Covid in Veneto sono 2092 da inizio epidemia. In isolamento risultano esserci 5799 cittadini.

Coronavirus. Tamponi, le nuove regole del Veneto. ​A chi saranno fatti, come e quando I tanti micro-focolai, l' importazione del virus, l' abbassamento dell'età media e l'impennata di infetti asintomatici impongono al Veneto una stretta nelle attività di accertamento dei contagi e di ricostruzione delle relazioni. Per questo l'aggiornamento delle azioni del Piano di sanità pubblica, contenuto in una delibera approvata dalla Giunta regionale, detta le nuove regole per l'effettuazione di tamponi e test: a chi, come, ogni quanto.

