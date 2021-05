Coronavirus in Veneto, i dati aggiornati al bollettino delle ore 17 di oggi, 14 maggio. Sono 409 i nuovi positivi e 4 i morti nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive e quindi in isolamento sono 16.221, mentre le vittime da inizio pandemia sono 11.476. Continua a diminuire la pressione sugli ospedali: sono 913 i pazienti ricoverati nei reparti non critici e 123 nelle terapie intensive.

