Covid in Veneto, il bollettino di oggi: 493 nuovi contagi e 18 vittime nelle ultime 24 ore. Crolla l'incidenza

Bollettino Covid Veneto di oggi, mercoledì 12 maggio 2021. Sono 493 i positivi registrati in Venero nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a quota 418.637 (17.635 i positivi ad oggi), con una incidenza sui tamponi dell'1%. I deceduti sono 18, su un totale di 11.460. I ricoverati negli ospedali sono 1.117, 979 in area non critica (-31) e 138 (-10) in terapia intensiva. «È l'incidenza - sottolinea il governatore Zaia - più bassa registrata».

APPROFONDIMENTI 11 MAGGIO Covid Veneto, brusco rialzo: 451 nuovi casi e 15 morti in 24 ore.... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, tasso di contagio in picchiata all'1,2%: 70...

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI - ORE 8 - SCARICA IL PDF

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni