Coronavirus in Friuli Venezia Giulia: il bollettino di oggi, martedì 11 maggio 2021.

La Protezione civile segnala 70 casi su quasi 6mila test, per un tasso all'1,2%. Sono trenta i nuovi contagi in provincia di Pordenone. Due morti nelle ultime 24 ore.

Ricoveri nelle Medicine in discesa, con 136 pazienti (11 in meno). Venti pazienti nelle Terapie intensive, due in meno.