Covid in Veneto, 287 nuovi casi e 8 decessi nella notte, ricoveri verso quota mille, 148 in terapia intensiva (-6) Il bollettino

Bollettino Covid di oggi, martedì 11 maggio 2021, in Veneto: i dati sul contagio da Coronavirus sono in calo con 287 nuovi contagi e 8 decessi nella notte. Gli attualmente positivi sono 18.276 581 (-305 rispetto a ieri), il totale delle vittime sale a 11.442 sempre rispetto al report delle 17 di ieri sera.

Lo riferisce il report della Regione delle ore 8 di questa mattina. La provincia con più casi è Verona (89 e 2 decessi), molto distanziate tutte le altre e solo Venezia sopra i 50 nuovi casi.

Gli infetti dall'inizio dell'epidemia salgono a 418.144. Negli ospedali scende verso quota mille il numero dei ricoverati in area non critica: 1.010 pazienti (-19 rispetto a ieri sera) e calano anche le terapie intensive 148 (-6).

Vaccini

Macchina dei vaccini a pieno ritmo anche di domenica in Veneto. Nella giornata di ieri sono 34.533 le dosi somministrate negli hub e in altre strutture sanitarie della regione, per un totale che da inizio campagna si aggiorna a 2.049.106, il 92% di quelle ricevute nei magazzini. Sale a 595.359 il totale delle persone che hanno già completato il ciclo di immunizzazione, il 12,2% della popolazione; 1.419.066 quelle che invece hanno ricevuto almeno una dose (29,1%). Nelle diverse fasce d'età, il 96,7% degli over 80 ha già fatto la prima immunizzazione, così come l'80,9% della fascia 70-79 e il 56,9% degli over 60.

