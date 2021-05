Covid Veneto, 468 nuovi casi e 9 decessi nelle ultime 24 ore, prosegue il calo dei contagi Il bollettino

Bollettino Covid Veneto di oggi, giovedì 13 maggio 2021. Sono 468 (contro i 493 di ieri) i nuovi positivi registrati in regione nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a quota 419.105 (17.111 i positivi ad oggi), con una incidenza sui tamponi di circa l'1%. I deceduti sono 9 (contro i 18 delle 24 ore precedenti), con un totale di 11.469.

La provincia con più casi è Verona (97) tutte comunque sono sotto i 100 nuovi positivi.

I ricoverati negli ospedali sono 946 in area non critica (-33) e 136 (-2) in terapia intensiva.

Vaccini in Veneto

Sono 34.762 le dosi di vaccino somministrate ieri, dato che porta il totale a quota 2.156.354 inoculazioni. Gli over 80 con almeno una dose sono il 97.5, gli over 70 invece l'82%, gli over 60 il 64% e gli over 50 il 21%.

