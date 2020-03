Coronavirus, la Regione riduce i trasporti e vara la riapertura di ospedali dismessi Scarica il pdf

Ultimo aggiornamento: 12:30

Per l'emergenza coronavirus scattano i limiti al trasporto e la riapertura di una serie di- come anticipato oggi dal Gazzettino - che erano stati dismessi alcuni decenni fa. E le società di trasporto devono ridurre i servizi minimi.Si tratta di strutture come il, chiuso nel 1999, o che erano stati smobilitati in tempi più recenti per essere sostituiti da nuove strutture (come il vecchio, i cui servizi nel 2014 erano stati trasferiti a Schiavonia).Saranno mobilitati in forze i volontari della Protezione Civile, per garantire a tempo di record la pulizia e il riallestimento delle sedi. «Abbiamo un piano ospedaliero - si è limitato a svelare Zaia che valuta lo stress test estremo - Evito di dire i numeri di Terapia Intensiva che sarebbero necessari, perché sono da brividi: spero per scaramanzia che non ci si arrivi mai. Dobbiamo puntare su una buona dose di fortuna e, per chi crede, sperare in Dio. Il piano è in bozza, ma va presentato e spiegato, per evitare che ognuno dia la sua interpretazione».Evidentemente la Regione non ha dimenticato le polemiche scoppiate nella Bassa Padovana all'annuncio che un'ala di Schiavonia sarebbe stata dedicata ai, ma va detto che questa volta sono stati proprio i sindaci dell'area a suggerire questa soluzione all'istituzione.