Coronavirus Veneto, altri 3377 positivi in 24 ore e 22 decessi: stabili le terapie intensive

Coronavirus in Veneto, contagi e vittime di oggi, venerdì 6 novembre 2020. Il bollettino della Regione delle ore 17. I nuovi positivi registrati in 24 ore sono 3377, i morti 22 (13 nella notte più 9 fino alle 17) per un totale di 2.552 decessi. Altre 12 vittime si sono registrate in Friuli VG.

In tutto i casi attualmente positivi sono 44.971. In isolamento domiciliare ci sono 17.972 persone (+350 rispetto a ieri)

Ricoverate in ospedale per Covid-19 1308 persone (+34) di cui 1184 positive e 174 di queste in terapia intensiva. Quindi c'è una frenata rispetto al trend degli ultimi giorni malgrado anche il fatto si stia avvicinando il momento del picco della seconda ondata.

Covid in Veneto oggi

La provincia dove si sono registrati più contagi è Verona quindi Treviso, Vicenza, Venezia, Padova, Rovigo e Belluno.

