Anche bambini di 9 e 10 anni tra i 71 positivi nelle ultime 24 ore

ROVIGO Sono 71 i nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Polesine. La curva del contagio non accenna quindi a diminuire anche se si è sensibilmente ridotta rispetto ai 100 casi andati in archivio 48 oer prima. Il lavoro più urgente che spetta alla task force predisposta dall'Ulss 5 è naturalmente relativa alla ricostruzione delle catene di contagio. E' infatti l'indagine epidemiologica l'unico mezzo che che possono dare dati certi per arginare l'ondata epidemica.tie Infettive a Rovigo. È in corso l’indagine epidemiologica per la ricostruzione dei contatti.

Spiccano tra i positivi anche bambini di 9 e 10 anni, soggetti che si pensava potessero rimanere esclusi dai rischi di contagio. A detta del direttore generale Antonio Compostella “La situazione è preoccupante ma non allarmante. In Polesine, la curva del contagio preoccupa, ma è sotto controllo; i metodi di prevenzione, di isolamento e di tracciamento che l’Azienda usa quotidianamente sono coordinati e stanno funzionando bene”.

Attualmente i ricoverati nelle Strutture per Covid-19 sono 77.

