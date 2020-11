Covid Veneto, in 20 giorni raddoppiato il numero di contagi dei primi 8 mesi

VENEZIA Con la seconda ondata del Covid in Veneto sono bastati 20 giorni per raddoppiare il numero totale dei contagi segnato nei primi 8 mesi dell'emergenza. Stasera il bollettino regionale aggiorna a 66.466 il dato cumulativo dei positivi al tampone (comprese vittime e guariti), quasi il doppio della cifra del 15 ottobre: 33.573 erano persone positive in quel momento dal 21 febbraio, data dei primi casi Covid in Veneto. Anche la percentuale dei positivi sui tamponi analizzati si è impennata nelle ultime settimane e - secondo il report di Azienda Zero - si è portata il 26 ottobre al 18%.

