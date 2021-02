Allarme Federalberghi: «I ristori rischiano di arrivare ad aziende già chiuse, il 30% degli hotel non riaprirà»

VENEZIA - «Quanto emerge su scala nazionale vale ahimè ancora di più nel Veneto, che essendo la prima regione turistica della Nazione, vede il proprio Pil soffrire in misura maggiore di altre». Lo dice il presidente regionale di Federalberghi, Marco Michielli.

«Occorre far presto a Roma perché non vorrei che i ristori arrivassero postumi ad aziende già chiuse - osserva - purtroppo stimiamo in almeno un 30% le attività a rischio di chiusura definitiva».

Ultimo aggiornamento: 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA