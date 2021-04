Coronavirus in Veneto: 872 nuovi positivi e 14 morti in 24 ore. Giù ricoveri e terapie intensive Il bollettino

Coronavirus in Veneto: i dati forniti dalla Regione Veneto aggiornati nel bollettino di oggi, 24 aprile 2021, delle ore 17. Sono 872 i nuovi positivi e 14 i decessi nelle ultime 24 ore. Dopo alcuni giorni, quindi, il dato dei nuovi positivi torna sotto quota 1.000. Il bollettino della Regione aggiorna così a 407.355 il numero totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia, e a 11.229 quello dei morti. Un segnale positivo arriva dai ricoveri ospedalieri, dove rispetto a ieri sono 33 i posti letto in meno (1.357) occupati da malati Covid, mentre scendono ancora le terapie intensive, che accolgono 215 (-5) pazienti. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 23.178 (-26). I guariti salgono a 372.948 (+884). La provincia con i maggiori nuovi positivi è Padova (205), seguita da Vicenza (183) e Verona (167).

APPROFONDIMENTI 23 APRILE Coronavirus in Veneto, 417 nuovi casi e 12 decessi nella giornata:... 23 APRILE Coronavirus in Veneto: 1.035 nuovi positivi e 20 morti in 24 ore.... 22 APRILE Coronavirus in Veneto, altri 347 casi e 10 vittime nella giornata,... 21 APRILE Coronavirus in Veneto: 1.113 nuovi positivi e 23 morti in 24 ore.... 21 APRILE Coronavirus in Fvg, tasso di contagio al 3,3%: 263 casi e otto morti.... 20 APRILE Covid in Veneto, il bollettino di oggi, martedì 20 aprile 2021 20 APRILE Coronavirus in Fvg, tasso di contagio al 3,3%: 277 casi e sette...

VACCINI

Sono state 32.830 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri dai centri sanitari in Veneto. Di queste, 23.995 erano prime dosi, le restanti 8.883 richiami. Complessivamente nella regione sono state somministrate finora 1.447.572 dosi di antidoto al Sars-Cov2. Il 9,3% della popolazione (451.996) ha completato il ciclo vaccinale, Prosegue in questa fase la copertura delle persone tra i 70 e 79 anni d'età: il 55,3% ha ricevuto almeno una dose.

REPORT VACCINI, ULTIMI AGGIORNAMENTI IN VENETO---LEGGI E SCARICA

BOLLETTINO REGIONE VENETO 24 APRILE--->LEGGI E SCARICA