Coronavirus in Veneto, 417 nuovi casi e 12 decessi nella giornata: Vicenza e Venezia le province più colpite Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati aggiornati al report delle 17 di oggi, 23 aprile 2021, dalla Regione Veneto. Sono 417 i nuovi contagi da Covid e 12 i decessi registrati oggi dalle 8. I dati aggiornano così a 406.483 il numero totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia, e a 11.215 quello delle vittime causate dal virus. La discesa dei ricoveri è costante: in ospedale si trovano 1.615 (-39) malati Covid, dei quali 1.390 nei normali reparti medici, 220 (-7) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente in isolamento sono 23.204 (-103). Ieri sono stati processati 38.282 tamponi, per una percentuale di positivi del 2,7%.

Ancora Vicenza e Venezia le province peggiori con quasi 100 casi a testa.

