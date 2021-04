Coronavirus in Veneto, altri 347 casi e 10 vittime nella giornata, continua il calo delle "quarantene" Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati di oggi 22 aprile 2021 nel report delle ore 17. Nella giornata di oggi ci sono stati altri 347 casi e 10 vittime con una incidenza sui tamponi effettuati inferiore al 3% (2,82%). I positivi complessivi sono 405.378. In quarantena la regione ha 23.277 persone (-478 da stamani). I ricoverati in ospedale sono 1.654 (-31), rispetto a 24 ore fa.

Vi sono 1.425 (-24) ospedalizzati in area non critica e 229 (-7) nelle terapie intensive.

La provincia più colpita oggi è Vicenza (84 casi).

BOLLETTINO DEI CONTAGI DELLA REGIONE VENETO ore 17 --- SCARICA E LEGGI

Il report di questa mattina