Banche, il testo finale: Roma e Milano in lizza per la procura speciale. Non c'è intesa sulle responsabilità

di Rosario Dimito e Sara Menafra

D'accordo sugli interventi legislativi da proporre al parlamento del futuro, divisi, almeno in tre parti, su tutto il resto. Si chiuderanno così, molto probabilmente i lavori della. Ieri, l'ultima riunione del 2017 deldi presidenza ha fissato le scadenze e i punti della «pars construens» che dovrebbe ottenere l'unanimità. Il lavoro dovrà essere ultimato entro il 27 gennaio. «Il clima è stato positivo e speriamo in bene perché credo che davanti a tanti risparmiatori in condizioni di difficoltà, avere un documento che abbia almeno un impianto di soluzione e proposte unitarie sia positivo. Vediamo se ci riusciamo», ha detto il presidente Pierferdinando Casini alla fine della riunione, spiegando la sua strategia per un testo condiviso.Il prossimo appuntamento dell'Ufficio di presidenza sarà tra l'8 e il 10 gennaio e in quell'occasione verrà proposta una bozza di relazione. Sulla bozza, su proposta del vicepresidente Renato Brunetta, l'editor dovrebbe essere Domenico Cacopardo, ex Ragioneria dello Stato. «La prima esigenza è quella di dare una risposta al mezzo milione di famiglie truffate, imbrogliate dalle loro banche, questo è il nostro primo obiettivo», ha detto Brunetta. «Sono fiducioso che potremo giungere ad un documento unanime, quantomeno sui punti più importanti toccati dalla Commissione» commenta l'altro vicepresidente Mauro Marino. «È doveroso sia nei confronti dei risparmiatori truffati, che come risposta a tutti coloro i quali hanno accusato il nostro lavoro di inutilità». L'allusione abbastanza evidente è all'ex ministro Giulio Tremonti che ha parlato di «pagliacciata».