Lavori per il nuovo cavalcavia di Modeano: A4 chiusa per una notte

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRIULI e VENETO - Nuovo intervento per lacon unanotturna dell'autostradaquesta settimana. Sarà limitata a cinque ore, dalle 23 alle 4 del mattino la chiusura dell’A4, nel tratto compreso fradi Nogaro, in entrambe le direzioni; la chiusura è in programma nella notte fra domani, mercoledì 4, e giovedì 5 aprile.Nella notte sarà realizzata la soletta in calcestruzzo del nuovo cavalcavia di “Modeano”; la soletta sarà poi steso l’asfalto. Il, che attraversa l’A4 fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in comune didello Stella, era stato varato a marzo: quello vecchio, invece, era stato demolito lo scorso giugno. Si tratta di un intervento che rientra fra quelli compresi nei lavori di realizzazione della terza corsia, nel cantiere del terzo lotto: nuovo ponte Tagliamento - Gonars.