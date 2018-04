Scandalo Mose, sequestrato il vitalizio dell'ex assessore Chisso

di Gianluca Amadori

VENEZIA - Fino a due giorni fa la confisca di due milioni di euro disposta in sede di patteggiamento era rimasta soltanto sulla carta. Ma ora,, il procuratore aggiunto di Venezia Stefano Ancilotto e il pm Stefano Buccini sono riusciti a mettere le mani su quasial quale, alla fine del 2014, è stata applicata la pena di due anni e sei mesi pernell'ambito delloGli uomini del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia hanno eseguito giovedìmaturati dall'allora esponente di Forza Italia in relazione all'attività svolta come consigliere regionale: 88.947 euro si riferiscono alla prima voce, 185.753 euro alla seconda; il rimanente della somma confiscata - 4590 euro - è relativa a contributi figurativi. Il vitalizio confiscato dalle Fiamme Gialle consiste negli assegni mensili spettanti a Chisso dall'agosto del 2015 al marzo del 2018, pari a circa 5700 euro al mese fino al dicembre del 2017, e 6226 euro al mese dal gennaio del 2018. Non è chiaro se lo stesso destino faranno anche i futuri assegni di vitalizio previsti dal mese di aprile del 2018 in poi...