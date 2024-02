Busitalia Veneto, arriva la tessera digitale per comprare on-line abbonamenti ordinari, studenti e lavoratori

Busitalia Veneto introduce la tessera digitale per l'acquisto sui canali on-line degli abbonamenti ordinari, studenti e lavoratori. L'iniziativa della società del Polo Passeggeri del Gruppo Fs Italiane ha l'obiettivo di ottimizzare i servizi offerti ai passeggeri del servizio di trasporto pubblico e consente di affiancare all'acquisto di un abbonamento digitale, già possibile attraverso l'app o il portale, anche l'opzione del rilascio della tessera personale digitale, necessaria per sottoscrivere gli abbonamenti ordinari, studenti e lavoratori.

Da lunedì 5 febbraio, l'intero processo di richiesta ed emissione della tessera può essere eseguito dal sito aziendale, evitando di recarsi in biglietteria per la compilazione di moduli cartacei e foto. Una volta completata la generazione della tessera online, il cliente potrà visualizzarla e utilizzarla su portale e sull'app Busitalia Veneto per acquistare l'abbonamento ordinario, studente o lavoratore desiderato. Per incentivare l'utilizzo della tessera digitale, dal 5 febbraio al 30 aprile è proposta al prezzo promozionale di 5 euro anziché 10, con la validità di tre anni.