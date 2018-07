Vola la Zanutta: 400 dipendenti, 22 filiali, utile netto raddoppiato

di Paola Treppo

FRIULI e VENETO - Non si arresta la volata vincente del gruppo, leader innella produzione e fornitura die l’arredo casa. Il bilancio approvato dall’assemblea dei soci chiude il 2017 con undel 19% rispetto al 2016 e un utile netto raddoppiato, completamente reinvestito in azienda.La Zanutta si conferma ancora una volta una solida realtà nello scenario economico del Triveneto, presente capillarmente con 22 filiali in 7 province:. Notevole anche il livello occupazionale contando quasi, dei quali la maggior parte a tempo indeterminato. Uno sguardo oltralpe ha portato all’apertura di un Atelier a Parigi, in Rue de Bourgogne, cuore pulsante della capitale francese.«La principale chiave di lettura del nostro successo - dicono gli imprenditori Vincenzo e Gianluca Zanutta, a capo dell’azienda - è la capacità di ascoltare e interpretare la domanda di mercato, sempre più evoluta ed esigente. Forniamo assistenza a 360°: grazie alla competenza dei nostri collaboratori seguiamo il cliente passo a passo, dalla consulenza alla progettazione, al servizio pre e post vendita. La nostra è un’azienda dinamica e flessibile, con cura ricerchiamo prodotti innovativi e preformanti».Da Carlino (Udine), dove è nata negli anni ’50, a Parigi, dov’è approdata nel 2017, ne ha fatta di strada, Zanutta. Lo scorso anno è stato caratterizzato dall’inaugurazione di due punti vendita: uno a, e uno aQuest’ultimo ha siglato la nascita del sodalizio Zanutta -, azienda leader nel settore dell’arredamento, i cui valori ben si sposano con la filosofia aziendale improntata sulla ricerca e sull’innovazione. In netta controtendenza rispetto alla staticità del settore edile l’azienda ha investito non solo nell’apertura di nuovi punti vendita, ma anche in acquisizioni importanti: dallaspa, storico gruppo sacilese proseguendo con la Prebag srl di(Treviso) e terminando con l’exEdilizia srl di Cervignano del Friuli.