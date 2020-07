Il ministro Boccia a Venezia con Zaia: «Io sono un autonomista convinto» Diretta

mostra sui 50 anni della Regione Veneto dove è presente anche il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.



«Covid permettendo, continuiamo con il lavoro - ha aggiunto Zaia -. I tavoli hanno già prodotti i dossier per le diverse materie, il Veneto conferma le sue richieste, poi ci sarà il confronto con il Governo che si va a concretizzare con la firma di un contratto che è quello che prevede la Costituzione. Il passaggio parlamentare non ci preoccupa - ha aggiunto - perché se qualcuno vota conto l'autonomia vuol dire che vota conto la Costituzione». Zaia ha poi confermato che il Veneto chiederà l'autonomia su «23 materie» e su questo Boccia ha replicato che «sul tema ci sarà una inevitabile mediazione». «Il ministro sa che siamo la terra dell'autonomia, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e si è fatto un buon lavoro. Il dossier del Veneto è pronto e fa piacere che sia stato ricordato che nonostante il fermo del Covid la partita non si è mai arrestata». L'ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia a Venezia per l'inaugurazione delladove è presente anche il«Covid permettendo, continuiamo con il lavoro - ha aggiunto Zaia -. I tavoli hanno già prodotti i dossier per le diverse materie, il Veneto conferma le sue richieste, poi ci sarà il confronto con il Governo che si va a concretizzare con la firma di un contratto che è quello che prevede la Costituzione. Il passaggio parlamentare non ci preoccupa - ha aggiunto - perché». Zaia ha poi confermato chee su questo Boccia ha replicato che «sul tema ci sarà una inevitabile mediazione».

«Io sono un autonomista convinto, lo sono da quando ho iniziato a comprenderne il profilo della Costituzione. Il 22 luglio la commissione riprende a lavorare e spero che il Parlamento si possa esprimere al più presto per non perdere tempo. Chiediamo che le forze politiche si assumano le proprie responsabilità». Lo ha detto il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia a Venezia sottolineando che l'autonomia «è l'attuazione della Costituzione, non è di destra o di sinistra, del Pd o della Lega e chi la rinvia danneggia il Paese».



«Autonomia e responsabilità sono due facce della stessa medaglia - ha proseguito -. Durante il Covid, senza lo Stato non avrebbe retto nessuno, se non avessimo sommato energia e forze non ce l'avremmo fatta. Oggi tocca a noi assieme difendere redditi e consentire alle imprese di fare tutto quello che è possibile nonostante il mondo sia bloccato».

Ultimo aggiornamento: 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA