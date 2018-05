Nuova rotta da Verona per Cipro: collegamenti mercoledì e domenica

VERONA - L'isola di Cipro, per secoli appartenuta alla Serenissima Repubblica di Venezia, e oggi una delle destinazioni turistiche più affascinanti del Mediterraneo, vanta nuovi collegamenti con il Veneto grazie alla Cyprus Airways. È atterrato puntuale all'aeroporto Catullo di Verona oggi alle 12.05 il volo inaugurale da Larnaka a Verona, decollato dalla città cipriota alle 9:30.



Il nuovo servizio opera con un aeromobile Airbus A319 (capacità 144 posti) nei giorni di mercoledì e domenica e offre solo posti in classe economica. Le tariffe di andata e ritorno da Verona a Larnaka partono da € 137, tasse e supplementi inclusi.



Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente online sul sito cyprusairways.com, o al Call Center della compagnia aerea - +357 24000053 - o tramite un agente di viaggio.



Per il mese di giugno, Cyprus Airways propone un’offerta speciale per la tratta Verona – Larnaka al costo speciale di € 89 (A/R) tasse e supplementi inclusi, per chi prenoterà e viaggerà nel mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA