Addio alla compositrice Cecilia Seghizzi, figlia d'arte: morta a 111 anni

GORIZIA - È morta a Gorizia all'età di 111 anni Cecilia Seghizzi, artista poliedrica e compositrice di oltre 130 opere musicali, realizzate nel solco del talento di famiglia: era la figlia del noto compositore Cesare Augusto. A lungo insegnante di musica nelle scuole, amava dipingere.Da giovanissima, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, aveva vissuto il dramma degli sfollati, prima in. «Una splendida 'ragazza' sino alla fine - la ricorda il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna - un'artista, donna di elevata e raffinata cultura. Gorizia piange una sua grande concittadina. Stiamo già verificando, al pari del compianto ex sindaco Antonio Scarano, mancato pochi giorni fa, la possibilità di intitolarle una via o un ambito urbano».