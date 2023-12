Vigile del fuoco si tuffa nel canale a Venezia e salva un turista: premiato

PORDENONE - Un uomo grida aiuto, è caduto accidentalmente nelle acque fredde di un canale a Venezia. Alessandro Orlandi, capo reparto dei Vigili del fuoco del Comando di Pordenone, non ha avuto esitazioni.

Si è tuffato. Assieme a lui anche alcuni militari dell'Esercito e della Marina militare. Insieme hanno recuperato dall'acqua e portato a riva un turista di 70 anni che rischiava di annegare. È successo l'8 dicembre vicino alla chiesa veneziana di San Biagio. Nessuno dei soccorritori si è tirato indietro quando ha sentito l'uomo le urla disperate dell'uomo che chiedeva aiuto. Lo hanno sostenuto e coperto con i propri cappotti e giubbotti, prestandogli assistenza fino all'arrivo di un'ambulanza. Non è stato un gesto qualsiasi, per salvare una vita ha messo anche la propria a repentaglio. Ed è per questo che a pochi giorni dal Natale è arrivato un riconoscimento.



LA CERIMONIA

Alessandro Orlandi e gli altri soccorritori sono stati ricevuto nella sala Giunta Grande di Ca' Farsetti dall'assessore comunale Sebastiano Costalonga, che ha consegnato a nome di tutta la giunta veneziana il gagliardetto della città di Venezia nella mani del presidente dei Custodi del Gonfalone Ivano Moretti, al maresciallo del Reggimento Lagunari Mattia Stolfa, a nove allievi della scuola della Marina Militare Morosini e al capo reparto dei Vigili del fuoco di Pordenone, come segno di riconoscimento per l'azione svolta. La stessa notte, in prossimità del ponte dell'Accademia, è stato invece salvato da alcuni poliziotti un ragazzo finito in acqua e che aveva perso i sensi. È stato adagiato sulla poppa di una barca ormeggiata nelle vicinanze, dove gli sono stati prestati i primi soccorsi, grazie ai quali è riuscito a riprendere conoscenza.