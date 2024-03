Inchiesta Unabomber: 32 coinvolti tra indagati e persone già note. Udienza aggiornata ad ottobre

TRIESTE - Non sono indagate ma figurerebbero negli atti di inchiesta le ventuno persone che si aggiungono agli undici, questi sì sotto indagine, dell’inchiesta su Unabomber, riaperta dalla Procura che ora cerca riscontri con nuovi esami e comparazioni di Dna. In tutto quindi 32 le persone coinvolte nella riaperta inchiesta. È quanto risulta ai legali di alcuni degli indagati che oggi, 18 marzo, hanno partecipato all'udienza convocata dal Gip Luigi Dainotti. Un'udienza veloce di pochi minuti, rinviata al 14 ottobre prossimo. Al momento gli undici indagati sono i fratelli Elvo e Galliano Zornitta, i gemelli sacilesi Lorenzo e Luigi Benedetti, i fratelli Claudio e Dario Bulocchi di Fontanafredda, Luigi Favretto residente a Tarcento, Angelo La Sala di Lestans, Cristiano Martelli di Azzano Decimo, Giovanni Fausto Muccin di Casarsa e Luigi Pilloni, cagliaritano ma trasferitosi a Gaiarine in provincia di Treviso.

L'avvocato di Zornitta: «Da vent'anni nel tritacarne»

«Lascio immaginare come può vivere uno come quest'uomo con tutto quello che ha passato. Maurizio Paniz, dell'ingegner Elvo Zornitta, l'uomo sospettato, poi prosciolto, di essere Unabomber. Dall'Agnolo è intervenuto oggi al termine della rapida udienza, convocata in incidente probatorio, e rinviata al 14 ottobre prossimo. Il legale ha parlato del suo assistito come «vittima di un fatto gravissimo, al di là dell'imputazione finale di chi gli ha rovinato la vita». In merito alla lunga storia giudiziaria del caso Unabomber, Dall'Agnolo ha ricordato che aver partecipato «al primo interrogatorio in questo palazzo nel 2004. Le carte le conosco, le indagini sono difficilissime, hanno indagato per anni tra i migliori poliziotti, hanno fatto tutto quel che andava fatto, e i procuratori che hanno supervisionato le indagini erano il meglio del Triveneto». Infine ricordando quando gli era stato riferito dal genitore di una delle vittime che all'epoca era bambina, «sono convinto che l'ingegner Zornitta non c'entri niente, anzi sia lui una delle vittime più vittime di questo mascalzone».