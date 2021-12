L'Udinese travolge il Crotone prossimo avversario dei ramarri nella sfida salvezza

UDINE - Dopo il buon pari contro il Milan di sabato sera l'Udinese batte Crotone 4-0 (3-0) e si qualifica agli ottavi di Coppa Italia dove affronterà, in trasferta e gara unica, la Lazio nel turno in programma tra il 12 e il 19 di gennaio.

Non c'è mai stata partita tra Udinese e Crotone per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, giocati di fronte a soli 1.291 spettatori. I bianconeri sono stati padroni del match dal primo al novantesimo, ben oltre il poker rifilato ai malcapitati avversari. Unica giustificazione per gli ospiti, la testa già proiettata al match che può valere una stagione, con un'altra friulana, il Pordenone, in programma sabato: chi perde avrà un piede e mezzo in Serie C.

APPROFONDIMENTI CALCIO Coppa Italia, il Venezia affonda la Ternana (3-1). Agli ottavi trova...

Cioffi manda in campo le seconde linee - e Success, squalificato per la gara di campionato con il Cagliari - e le risposte non mancano: Pussetto davanti ritrova la vena realizzativa (al 20' del primo tempo con tiro di precisione e al 17' della ripresa con una gran conclusione) e Success segna su rigore e dispensa assist al compagno di reparto. In mezzo anche l'incornata vincente di De Maio, un altro dei redivivi dopo l'esonero di Gotti: al pari di Zeegelaar non aveva quasi mai messo piede in campo. Il Crotone non pervenuto: un punto nelle ultime nove gare nella cadetteria raccontavano già la condizione di salute della squadra. Mentre un anno fa di questi tempi rendeva dura la vita all'Udinese strappando un punto meritato in serie A. Sembra passata un'era.

Per i friulani ora ci sarà la Lazio all'Olimpico a gennaio: ricordando il 4-4 pirotecnico di pochi giorni fa, lo spettacolo non dovrebbe mancare. Unico assente rispetto ad allora, Gotti, vice di Sarri al Chelsea. Nelle prime due uscite, Cioffi non lo ha fatto rimpiangere, ma i veri banchi di prova saranno con Cagliari e Salernitana. Da lì passerà anche la sua riconferma per il girone di ritorno.

Gol: Pussetto (doppietta), Success su rigore e De Maio.