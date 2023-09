Il Mondiale di rugby: «Edizione colossal in Francia, da oggi vi stupirò. Che bravo l'azzurro Ange Capuozzo» Calendario e tv

Ben ritrovato Campionato del Mondo, per la decima edizione che inizia oggi a Parigi ha fatto davvero le cose in grande.

«Beh, che vuole, si gioca in Francia e quindi la grandeur è d’obbligo anche perché questa decima coppa “William Webb Ellis” coincide con i 200 anni della nascita, invero leggendaria, del rugby.

E poi si tratta di 20 squadre, 48 partite, 2 milioni e mezzo di biglietti venduti in un lampo e al 72% a famiglie, 600mila turisti in movimento, almeno un miliardo e mezzo di spettatori in tv e in streaming, oltre 60mila posti di lavoro creati per l’occasione in 9 città, un indotto di 2 miliardi di euro con almeno mezzo miliardo che finirà nelle tasche di World Rugby, la federazione internazionale. Record su record battuti, insomma».

Complimenti. E pensare che il rugby è diventato professionistico solo nel 1995. Epperò 51 giorni non sono un filino tanti per un evento sportivo che pure viene subito dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio?

«Ma è per tutelare i giocatori che sono fra l’altro sempre più prestanti e veloci e che esprimono, me lo lasci dire, un gioco sempre più spettacolare. Ma serve una settimana almeno fra un match e l’altro e i turni di gioco, compresa la finale del 28 ottobre, sono 7».

Nobile che si pensi alla salute dei giocatori.

«Ma certamente. E poi vedrete che gli arbitri, fra quali per la prima volta c’è una donna (l’irlandese Joy Naville, addetta al Tmo, la Var del rugby, ndr) e anche un italiano, Andrea Piardi (guardalinee), saranno severissimi sulla disciplina: cartelli gialli e rossi e anche il “bunker”».

Il “bunker”?

«Una novità: se l’arbitro, in caso di azione di un giocatore considerata pericolosa, non è certo di estrarre il rosso anche dopo avere consultato il Tmo, darà intanto il giallo spedendo il reo fuori dal campo per 10 minuti. Contemporaneamente in un locale protetto (dalle parti degli impianti del Roland Garros, ndr) un altro arbitro guarderà per bene tutte le immagini con la facoltà di trasformare il giallo in rosso, ovvero partita finita per il giocatore e squalifica in arrivo».

Bene, ma sa che si accusa di nuovo il rugby di essere un ambiente assai ristretto?

«Sì lo so, parlano i numeri: in 10 edizioni sono solo 25 le nazioni partecipanti e su 18 posti per 9 finali si sono visti in campo solo 5 paesi (Inghilterra, Nuova Zelanda, Sudafrica, Australia e Francia) e infine solo 4 hanno alzato la Coppa (la Francia non l’ha mai vinta, ndr). Vuole che non abbia visto che invece ai Mondiali di Atletica sono andate sul podio 46 nazioni? In realtà con i ricchi proventi dei Mondiali si aiuta a sviluppare il rugby in sempre più paesi non di prima fascia. In quest’edizione debutta il Cile, ad esempio, anche se è stato doloroso registrare per la prima volta l’assenza del Nord America (Usa e Canada)».

E poi il pasticcio del sorteggio effettuato oltre 2 anni fa.

«Non me lo dica, la parte a sinistra del tabellone è un incubo perché il ranking nel frattempo è cambiato assai: potranno arrivare alle semifinali solo 2 delle attuali prime 5 della classifica internazionale, ovvero, partendo dall’alto, Irlanda, Sudafrica (campione in carica), Francia, Nuova Zelanda e Scozia. Ma non faremo più questo errore. Invece quella dell’Italia che si è beccata per la 7a volta su 10 gli All Blacks è proprio mera sfortuna».

Non metta il coltello nella piaga: allora, cosa combineranno gli azzurri?

«Non sia così cupo, l’Italia è la migliore nazionale fra i paesi che non praticano il rugby nella scuola. E poi stavolta fra Sky e Rai vedrete proprio tutto in diretta, gli azzurri persino al posto del Tg di Rai2 delle 13 (domani) e poi in prima serata con Francia e Nuova Zelanda».

Che consolazione, però non siamo mai arrivati ai quarti.

«Non la vedo bene anche stavolta: dovreste battere gli All Blacks, ehm, per la prima volta, (29 settembre) oppure la Francia (6 ottobre) che vuole la Coppa a tutti i costi, mentre con Namibia (9 settembre) e Uruguay (20 settembre) non avrete problemi».

Ci mancherebbe.

«Forse vi converrebbe che la Nuova Zelanda superasse i Bleus nel match odierno di esordio così la partita contro di voi al quarto e ultimo turno del girone a Lione vi porterà in dote l’enorme macigno della pressione sui francesi padroni di casa».

Forse.

«E poi avete proprio una bella squadra: Ange Capuozzo è a dir poco brillante, “Seb” Negri una forza della natura, Paolo Garbisi una stella proprio in Francia e il capitano Michele Lamaro un gran placcatore. Magari, ma è un parere personale, fosse stato convocato anche Sergio Parisse, un campione assoluto anche a 40 anni, ci conosciamo da un sacco di tempo: avrebbe dato esperienza a un gruppo giovane e sarebbe diventato l’unico al mondo a disputare sei Coppe! Ho letto che anche un altro vostro asso stellare, Diego Dominguez, l'avrebbe convocato. Ma è per quello che non è stato confermato il ct Crowley?».

No, ma lasciamo perdere. Piuttosto, chi alzerà il trofeo dorato che è finito solo una volta nell’emisfero nord (Inghilterra, 2003)?

«Mah, sulla carta vedo favorite Francia e Nuova Zelanda, appena appena sotto il Sudafrica e poi l’Irlanda. Se invece vado a sensazioni dico Sudafrica».

Chi sarà il miglior giocatore del mondiale?

«Facile, il francese Antoine Dupont che per di più rivedrete in campo l’anno prossimo sempre a Parigi con il rugby a 7 alle Olimpiadi».

E la rivelazione del torneo?

«Non è piaggeria: punto su Capuozzo, almeno nella fase a gironi».

La sorpresa?

«Esagero e può pure fare gesti scaramantici: Georgia ai quarti».

Questa se la poteva risparmiare. Invece che cosa resta del rugby della coppa del Mondo 1987, in realtà un improvvisato jamboree, in questa decima e pantagruelica edizione?

«Tanto, ma non tutto e non può che essere così: i neozelandesi che vinsero la Coppa 36 anni fa il lunedì dopo la finale tornarono a fare i muratori, i macellai, gli studenti. Questa volta ogni francese che vincerà eventualmente i Mondiali riceverà un premio di almeno 200mila euro. Detto ciò, la passione di questi giocatori e di chi li sostiene, i fedeli sulle tribune, intendo, è sempre la stessa. E il rugby anche pro’ resta un gioco seguito dalle famiglie: il 72% dei biglietti è stato comprato da nuclei familiari».

Grazie, allora, e buona Coppa del Mondo, ma perdoni un’ultima domanda: un giorno sarà così gentile da farsi ospitare dall’Italia?

«Magari, è il sogno mio e di tutti i rugbysti, lei mi frequenta dal 1991 e sa che non mento: sbrigatevi a costruire stadi adeguati, il 2035 è dietro l’angolo».

***

Il calendario e la tv

Su Sky e Now (Streaming) tutte e 48 le partite in diretta, su Rai2 o RaiSport diretta di 19 match (in neretto quelle della prima fase e poi tutte quelle dai quarti alla finale)

Venerdì 8 settembre

Francia – Nuova Zelanda, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Sabato 9 settembre

*** Italia-Namibia, Saint-Etienne, 13.00 – Geoffroy Guichard,

Irlanda-Romania, Bordeaux, 15.30 – Matmut-Atlantique

Australia-Georgia, Parigi, 18.00 – Stade de France, Saint-Denis

Inghilterra-Argentina, Marsiglia, 21.00 – Vélodrome

Domenica 10 settembre

Giappone-Cile, Tolosa, 13.00 – Stadium

Sudafrica-Scozia, Marsiglia, 17.45 – Vélodrome

Galles-Fiji, Bordeaux, 21.00 – Matmut-Atlantique

Giovedì 14 settembre

Francia-Uruguay, Lilla, 21.00 – Pierre Mauroy, Villeneuve-d’Ascq

Venerdì 15 settembre

Nuova Zelanda-Namibia, Tolosa, 21.00 – Stadium

Sabato 16 settembre

Samoa-Cile, Bordeaux, 15.00 – Matmut-Atlantique

Galles-Portogallo, Nizza, 17.45 – Allianz Riviera

Irlanda-Tonga, Nantes, 21.00 – La Beaujoire

Domenica 17 settembre

Sudafrica-Romania, Bordeaux, 15.00 – Matmut-Atlantique

Australia-Fiji, Saint-Etienne, 17.45 – Geoffroy Guichard

Inghilterra-Giappone, Nizza, 21.00 – Allianz Riviera

Mercoledì 20 settembre

*** Italia-Uruguay, Nizza, 17.45

Giovedì 21 settembre

Francia-Namibia, Marsiglia, 21.00 – Vélodrome

Venerdì 22 settembre

Argentina-Samoa, Saint-Etienne, 17.45 – Geoffroy Guichard

Sabato 23 settembre

Georgia-Portogallo, Tolosa, 14.00 – Stadium

Inghilterra-Cile, Lilla, 17.45 – Pierre Mauroy, Villeneuve-d’Ascq

Sudafrica-Irlanda, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Domenica 24 settembre

Scozia-Tonga, Nizza, 17.45 – Allianz Riviera

Galles-Australia, Lione, 21.00 – Parc Olympique Lyonnais, Décines-Charpieu

Mercoledì 27 settembre

Uruguay-Namibia, Lione, 17.45 – Parc Olympique Lyonnais, Décines-Charpieu

Giovedì 28 settembre

Giappone-Samoa, Tolosa, 21.00 – Stadium

Venerdì 29 settembre

*** Nuova Zelanda-Italia, Lione, 21.00

Sabato 30 settembre

Argentina-Cile, Nantes, 15.00 – La Beaujoire

Fiji-Georgia, Bordeaux, 17.45 – Matmut-Atlantique

Scozia-Romania, Lilla, 21.00 – Pierre Mauroy, Villeneuve-d’Ascq

Domenica 1 ottobre

Australia-Portogallo, Saint-Etienne, 17.45 – Geoffroy Guichard

Sudafrica-Tonga, Marsiglia, 21.00 – Vélodrome

Giovedì 5 ottobre

Nuova Zelanda-Uruguay, Lione, 21.00 – Parc Olympique Lyonnais, Décines-Charpieu

Venerdì 6 ottobre

***Francia-Italia, Lione, 21.00 – Parc Olympique Lyonnais, Décines-Charpieu

Sabato 7 ottobre

Galles-Georgia, Nantes, 15.00 – La Beaujoire

Inghilterra-Samoa, Lilla, 17.45 – Pierre Mauroy, Villeneuve-d’Ascq

Irlanda-Scozia, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Domenica 8 ottobre

Giappone-Argentina, Nantes, 13.00 – La Beaujoire

Tonga-Romania, Lilla, 17.45 – Pierre Mauroy, Villeneuve-d’Ascq

Fiji-Portogallo, Tolosa, 21.00 – Stadium