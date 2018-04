Ondata di truffe alle aziende con bollettini di pagamento fasulli

PORDENONE - Bollettini recapitati con la richiesta di pagamenti oppure telefonate fatte a nome della Camera di commercio con richieste relative a dati aziendali. L’ente mette in guardia imprenditori e cittadini da possibili truffe con bollettini fasulli e telefonate ingannevoli.



«Continuiamo a ricevere - spiega un comunicato di Camera di commercio - segnalazioni inerenti il tentativo di truffe perpetrate tramite bollettini fasulli - uno stesso iscritto ha ricevuto ben quattro richieste di pagamento - o telefonate ingannevoli. Invitiamo ancora una volta le imprese, soprattutto le neo iscritte, a porre particolare attenzione a telefonate con richieste di informazioni anche riservate sulla propria azienda (ad esempio le coordinate bancarie) e alla corrispondenza, lettere o comunicazioni dal contenuto ambiguo che possono essere erroneamente interpretate come comunicazioni della Camera di commercio». Attenzione quindi a bollettini di conto corrente che richiedono pagamenti non dovuti, recapitati per posta ma che nulla hanno a che fare con l’ente.

