Le chiamano “romance scam”, le truffe romantiche. Sono raggiri molto frequenti nel mondo di Facebook o Instagram, che adesso stanno emigrando anche su Whatsapp. Un pordenonese nel giro di un mese e mezzo ha perso 30mila euro, somma investita nel mondo delle criptovalute con l’aiuto di una convincente giovane donna che l’ha spinto a lasciar perdere gli investimenti azionari in banca. Il risultato? I soldi sono bloccati in qualche mercato secondario o, molto probabilmente, incassati da coloro che hanno architettato la truffa. La vicenda è stata segnalata in Questura e nei prossimi giorni una denuncia sarà perfezionata davanti alla Polizia Postale di Pordenone. «Ho già capito che i soldi non li recupero - spiega la vittima - Però spero ancora nella giustizia».



IL MESSAGGIO



Tutto comincia il 1. ottobre scorso, quando una ragazza gli invia un messaggio in lingua italiana: «Andiamo a fare yoga?». «Premetto che non sono pratico di social - afferma il pordenonese che ha deciso di raccontare la sua storia per mettere in guardia altre persone che potrebbero trovarsi nella sua stessa situazione - Il numero era cambogiano e sul profilo Whatsapp ho visto che era una bella ragazza. Le ho risposto che aveva sbagliato numero. Dopo qualche ora mi invia le scuse. Cominciamo a conversare. Mi dice che è di Milano e il padre ha un’azienda in Cambogia». Nasce, seppur virtuale, un’amicizia. «Mi racconta che gira tutta l’Europa per motivi di lavoro, perché è impegnata nel settore dell’abbigliamento con la ditta del padre». Tra un messaggio e l’altro si fa sempre più intenso anche l’aspetto sentimentale. Una volta carpita la fiducia, la ragazza fa in modo che i discorsi scivolino sul piano economico. «Le ho chiesto come investiva i soldi - prosegue la vittima - E lei mi ha risposto che aveva scoperto un nuovo sistema».



LE CRIPTOVALUTE



Si offre di spiegargli come fare, sembra molto competente e quando si sentono parla con accento inglese: «Togli le azioni, non rendono - gli dice - Ti aiuto io a fare le operazioni». Tutto su Whatsapp in attesa di un incontro che non è ancora avvenuto. Gli spiega che basta acquistare dollari sotto forma di criptovaluta sul proprio wallet. «Mi fa fare un bonifico per acquistare Usdt, il dollaro digitale, una criptovaluta stabile che oscilla pochissimo. Mi ha fatto entrare su un browser per accedere al mercato secondario, asiatico, e con un investimento di mille euro mi ha fatto vedere i risultati. Compro, vendo e l’indomani ho il soldi sul conto corrente. I giorni successivi mi fa vedere che ci sono dei profitti». E così l’investimento di mille euro sale a duemila e poi a tremila euro. «Io - prosegue il racconto - sono abituato a procedere un passo alla volta, ma alla fine me ne ha fatti investire 30mila».



IL RAGGIRO



Quando arriva a 30mila euro compare un messaggio: “Complimenti hai raggiunto il secondo livello, devi aggiungerne altrettanti”. «Mi si è bloccato il mondo - afferma - Non conoscevo questi sistemi, ho preso una bastonata colossale». Lei continua a insistete affinché versi altri 30mila euro («Quando raggiungi il livello andiamo in vacanza qua», gli scrive inviandogli una sua foto in costume da bagno). Lui le spiega che non ha più soldi: «Aiutami tu». Lei replica: «Che problema c’è, chiedi un prestito in banca e raggiungi il livello». La ragazza continua a promettergli un incontro, ma trova sempre una scusa per non vederlo. Il 12 dicembre avrebbero dovuto vedersi per il compleanno di lei, ma un impegno urgente di lavorofa saltare l’appuntamento. «È sempre sfuggente - continua la vittima - Ha sempre un motivo per non incontrarmi... il padre che sta male, ora è morto... Insomma è tutto ben architettato. Continua a scrivermi “amore mio quando completiamo le operazioni”. Mi ha logorato, moralmente mi ha distrutto. È un disco rotto che ti porta allo sfinimento. Una telenovela. Adesso ci rido sopra. Eppure ci ha messo anche la faccia con una videochiamata: è bella ragazza sui 35 anni. E questo ti trae in inganno».