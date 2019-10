Finanziamenti Ue all'agricoltura, 12 nei guai per truffa da un milione e mezzo di euro

PORDENONE - Truffa da un milione e mezzo sui finanziamenti all'agricoltura scoperta dalla Guardia di Finanza di Pordenone che ha sequestrato, su disposizione della procura, beni per circa un milione di euro: sono 12 gli indagati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.



Due le modalità attraverso le quali alcuni imprenditori erano riusciti a percepire i contributi: per la prima sono indagati 10 soggetti che gestivano 3 aziende agricole e che, senza averne diritto, hanno utilizzato i cosiddetti «titoli» per ottenere finanziamenti (1.020.000 euro) concessi dall'Unione Europea nell'ambito del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.



Il secondo tipo di truffa vede indagate due persone, padre e figlio. Il primo era titolare di un'azienda agricola che inoltrava le richieste di finanziamenti pubblici (gravanti in tale caso sui bilanci Ue, nazionale e regionale) presso un Centro di assistenza di cui il figlio era il responsabile. Il titolare dell'azienda richiedente, tramite il figlio, individuava preventivamente alcuni terreni di proprietà altrui, per i quali i legittimi proprietari non avevano presentato alcuna richiesta di contributo. Successivamente, all'insaputa dei reali conduttori dei fondi, l'imprenditore presentava, al Centro, le richieste di contributi. Per 10 indagati la Procura ha richiesto ed ottenuto dal Gip sequestri preventivi per complessivi 653.700 euro. Nei confronti di padre e figlio, la Procura Fvg ha emesso un provvedimento di sequestro conservativo di beni e valori di 386 mila euro.

