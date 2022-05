Travolto da una lastra di marmo mentre lavora, grave un operaio

PORCIA - Grave infortunio sul lavoro questa mattina (martedì 10 maggio), alle 8.45, alla Palazzetti di Porcia. Un operaio di 47 anni, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Pordenone giunti sul posto insieme ad una squadra dei vigili del fuoco e personale dello Spisal dell’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, è rimasto schiacciato da una pesante lastra di marmo.

L’uomo, soccorso da personale del 118 giunto in via Roveredo con un’ambulanza e l’elisoccorso, dopo essere stato intubato è stato elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale di Udine.