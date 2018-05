Travolta da un tubo per l'irrigazione dei campi: grave una contadina

di Paola Treppo

VIVARO (Pordenone) - Si rompe ladel sistema adche si usa peri campi e unaviene investita da une da un modulo metallico, restando gravemente ferita. L'è successo intorno alle 18.30 di ieri, lunedì 7 maggio, nella frazione di Basaldella, a, in un'area periferica.L'imprenditrice agricola, 51 anni, M.A.T. le sue iniziali, del posto, è stata soccorsa dall'equipe medica dell'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. La donna ha riportatoalle gambe e alla zona inguinale; è stata stabilizzata sul posto e quindi trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.Le sue condizioni sono gravi ma la cinquantunenne non sarebbe in pericolo di vita. Le cause dell'infortunio sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Maniago, intervenuti a Vivaro per cercare di ricostruire l'accaduto. Da un primo sopralluogo eseguito dai militari dell'Arma pare che il sistema di irrigazione di sia rotto per il cedimento di unao di un ancoraggio tra moduli metallici in pressione.