​Provano a guadare il Meduna con l'auto: la corrente è troppo forte e devono scendere. Ragazzi imprigionati su una lingua di terra in mezzo al fiume

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PORDENONE) - Tre ragazzi bloccati in auto su una lingua di terra in mezzo al fiume Meduna: il salvataggio da parte dei pompieri è avvenuto dopo la mezzanotte di giovedì 28 marzo 2024 a San Giorgio.

Il tentato guado con l'auto

I tre giovani sono stati sorpresi dalla corrente mentre, a bordo di un'autovettura, impegnavano il guado tra Vivaro e Rauscedo.

I tre sono riusciti ad abbandonare il mezzo e guadagnare una lingua di terra, da dove hanno chiamato e atteso i soccorsi, prima che la corrente trascinasse la macchina fuori dalla "carreggiata".

Giunti sul posto gli operatori Fluviali, presenti nella squadra VV.F., dopo aver indossato tutti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) del caso hanno raggiunto a piedi i tre giovani e, appurato che non vi fossero buche o altri impedimenti, nascosti dall'acqua, hanno indicato ai colleghi la via per raggiungere i tre pericolanti con il mezzo fuoristrada che li ha caricati a bordo e accompagnati, infreddoliti ma asciutti e in buona salute, fino alla strada asfaltata dove li stava attendendo un gruppo di amici.

A causa dell'aumento della corrente e dell'innalzamento dell'acqua non è stato possibile recuperare l'autovettura