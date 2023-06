SACILE - Due ragazze “toste” Amina e Agata, accumunate da quella lettera iniziale nel loro nome che sembra indicarle donne “di serie A”. Nei rispettivi sport lo sono di sicuro: Agata Spagnol si è guadagnata un posto nella nazionale italiana di kayak; Aminata Sene Kasse, per tutti semplicemente Amina, rappresenterà il Fvg in un prestigioso torneo di pallacanestro. Amina e Agata sono entrambe sacilesi.



Agata

Agata Spagnol viene da una consolidata e nota famiglia di amanti delle rapide: il babbo, Sandro, costruisce canoe che filano come il vento e che di solito ospitano atleti che vincono molto, anche in campo internazionale. Agata, poco più che ventenne, ne segue le orme in azienda ma è ancora anche una splendida atleta dalle grandi possibilità. Nei giorni scorsi si è guadagnata (di nuovo, non è la sua prima volta) la maglia azzurra che vestirà per rappresentare l’Italia ai prossimi campionati europei di kayak cross. Come ricorda Bepi Coan, storico presidente del canoa club sacilese per il quale la sacilese gareggia, «per prepararsi a quell’impegno Agata attualmente sta partecipando alle gare di Coppa del Mondo di Praga e Augsburg». In bocca al lupo a lei.

Aminata

Dalla pagaia alla palla a spicchi, ma ancora rigorosamente in rosa. Da oggi e fino a domenica 25 nella cittadina di Bard, piccolo borgo che dista circa 45 km da Aosta, si terrà “Jamboree – Canestri al forte”. Si tratta di un torneo di caratura nazionale riservato alla categoria Esordienti, cioè nati nell’anno 2011. Vi parteciperanno 10 rappresentative di altrettante regioni d’Italia che porteranno sul parquet le loro migliori giovani speranze. Per il Friuli Venezia Giulia, 4 ragazzi e altrettante 12enni. Due da ogni provincia e a rappresentare quella di Pordenone è stata chiamata Aminata Sene Kasse, tesserata con l’Humus Basket di Sacile. Nonostante la giovanissima età anche Amina non è la prima volta che viene chiamata ad una selezione di prestigio. A metà maggio la sua ultima esperienza, quando ha partecipato con la rappresentativa pordenonese al Torneo delle Province, dove ha fatto la sua splendida figura confermandosi come una delle migliori giocatrici emergenti classe 2011. Ad aprile era stata chiamata al Torneo internazionale “Memorial Iqbal Masih - Trofeo Sagem” organizzato a Mestre dalla blasonata Reyer Venezia. Soddisfatto il presidente della Humus basket sacilese Massimo Marletta “Come società siamo orgogliosi che Amina possa usufruire di questa opportunità di crescita. Ovviamente le facciamo tutti un grosso in bocca al lupo”. Amina è solo uno dei bei nomi che stanno crescendo nel vivaio Humus, società che quest’anno ha laureato i suoi Under 14 Silver campioni provinciali, mentre sia questa formazione che la Under 19 Gold sono approdate alle finali regionali (4° posto per tutte e due). Ragazzi che presto saranno chiamati a conservare quella serie C regionale che la prima squadra è riuscita a mantenere anche quest’anno.

Il sindaco

Alle 2 atlete sacilesi giungono i complimenti del sindaco Carlo Spagnol per il quale “Le società sportive locali continuano a mostrare di saper progredire sia sul piano dei risultati che su quello degli iscritti”. Il primo cittadino, da sempre molto attento alle questioni sportive, non nasconde che a Sacile vi sia un cronico deficit sul piano delle strutture ma, aggiunge “Ci stiamo muovendo in due direzioni: la palestra già finanziata che sorgerà presto a fianco della nuova scuola di via Flangini e che rappresenterà un’opportunità in più anche per le attività delle società sportive locali ed il recupero del progetto della piscina e del verde sportivo che risale a 3 anni fa e che ora stiamo riprendendo in mano”.