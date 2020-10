Spedizione punitiva dall'ex moglie, fermato l'ex marito. Grave il compagno

SACILE/PORCIA - E' stato bloccato questa mattina dai carabinieri di Sacile Sing Satnam, 42 anni, cittadino italiano di origini indiane, ritenuto responsabile del tentato omicidio di Esingh Asseem, compagno della ex moglie, ora ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni a Udine. L'uomo era stato accoltellato a Prata al culmine di quella che può essere considerata a tutti gli effetti una spedizione punitiva.

In fuga da due giorni l'uomo è stato braccato e immobilizzato dai militari presso il suo domicilio di Porcia dove si era recato per recuperare effetti personali prima di darsi, presumibilmente alla fuga. Ora verrà interrogato. E' stato fermato dalla polizia di frontiera al valico del Monte Bianco anche Singh Navjot, 31 anni, probabilmente uno dei complici del fermato.

Ultimo aggiornamento: 15:04

