Raid a casa dell'ex moglie, accoltella e riduce in fin di vita il nuovo compagno: scatta la caccia all'uomo

PORDENONE - I carabinieri sono intervenuti verso mezzanotte a Prata in via Friuli dove, al termine di animata discussione nel giardino dell’abitazione di una 35enne indiana, l’ex marito 42enne - Sing Satnam, anche lui indiano e residente a Porcia, operaio, con precedenti di polizia - ha aggredito con calci e pugni l’attuale convivente della ex moglie il 33enne Esingh Aseem colpendolo poi con alcuni fendenti al ventre ed al volto e poi dandosi alla fuga con altri due amici complici.



Il malcapitato veniva soccorso dai sanitari del 118 e dopo un primo riconvero all’ospedale di Pordenone si trova ora in prognosi riservata presso quello di Udine. «I militari - spiega una nota dei carabinieri - sono attivamente impegnati nella ricerca degli aggressori. Indagini coordinate dal pm Federico Facchin».



