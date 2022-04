CIVIDALE - Sparkasse aggiorna l'andamento dell'opa su Civibank, per dire che ha scollinato anche il 44 per cento, arrivando precisamente al 44,1940% del capitale sociale della banca cividalese. Se inizialmente la cassa di risparmio di Bolzano aveva prospettato un aggiornamento dell'operazione una volta a settimana, fissando l'appuntamento al giovedì sera, dopo i primi sette giorni le comunicazioni si sono fatte decisamente più frequenti, parallelamente alla crescita del numero di adesioni all'offerta. Mercoledì scorso, infatti, è giunto il primo annuncio infrasettimanale perché era stata superata la soglia del 40%, una notizia condivisa con i 300 convenuti al primo appuntamento informativo organizzato da Sparkasse sul territorio, a Moimacco.

Il giorno dopo, nel corso del secondo incontro pensato allo stadio Dacia Arena di Udine, l'aggiornamento con una crescita percentuale di quasi un punto e mezzo, che ha portato la compagine al 41,48 per cento. Ieri sera l'ulteriore puntata con nuovi dettagli. «Le azioni portate in adesione all'offerta sulle azioni dall'inizio del periodo di adesione fino alla data odierna», si legge nella nota diffusa in serata, «rappresentano il 27,1007% del capitale sociale dell'emittente». A tale quota s'aggiunge, naturalmente, quella già detenuta da Sparkasse in Civibank, ovvero il 17,0933 per cento. Complessivamente, quindi, il pacchetto arriva al 44,1940 del capitale sociale. La soglia minima cui tende l'offerente è il 45%, da raggiungersi tassativamente entro il 6 maggio, giorno in cui si chiude l'offerta, salvo proroghe. Occorrerà registrare come si muoveranno le adesioni da oggi in poi, durante giornate in cui non sono più previsti incontri dei vertici della banca con il territorio locale. In ogni caso, sin qui queste percentuali sono state raggiunte perché all'offerta hanno aderito 1.434 azionisti Civibank nel suo complesso ne conta circa 15mila -, di cui 339 nella sola giornata di venerdì 22 aprile. In quel giorno sono state portate in adesione 718mila 877 azioni. Dall'inizio dell'offerta le azioni portate in adesione sono state 7 milioni 169mila 313, cioè il 32,6883% rispetto ai 21 milioni 932mila 385 azioni oggetto dell'offerta, corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie di Civibank, dedotte di 4 milioni521mila 925 azioni di titolarità di Sparkasse. Prima della scadenza dell'offerta, c'è un'altra data che sta interessando gli attori in campo per questa operazione.

Domani, 27 aprile, scade infatti alle 11 il termine entro il quale gli azionisti interessati a aderire all'offerta lanciata da Sparkasse sui warrant possano chiedere il cambio del Regolamento per la gestione di tali strumenti. L'attuale, infatti, non prevede che possano essere ceduti. Perché l'offerta della cassa di risparmio di Bolzano possa concretizzarsi, quindi, è necessario modificare il documento con la partecipazione dei detentori di almeno il 20% di warrant all'assemblea dell'istituto di credito cividalese in programma il 29 aprile. Sparkasse è titolare del 9,9177% dei warrant Civibank in circolazione al 30 marzo di quest'anno e i warrant portati in adesione all'offerta dei bolzanini rappresentano a ieri il 14,6628 dei warrant Civibank in circolazione a fine marzo. All'offerta warrant hanno aderito fino ad ora 1.368 detentori, di cui 325 venerdì scorso. Se l'Opa andrà in porto, il pagamento delle azioni (6,50 euro ciascuna) e dei warrant (0,1575 euro per ciascuno) portati in adesione avverrà l'11 maggio. Gli azionisti che decidono di cedere le proprie azioni incasseranno comunque il dividendo che Civibank ha previsto di distribuire quest'anno ai suoi azionisti, dopo cinque anni che ciò non accadeva, e pari a 0,20 centesimi ad azione. Ciò è possibile perché lo stacco della cedola del dividendo cade prima della data di pagamento e regolamento delle offerte.