Niente vacanze estive per i sindaci che tornano sui banchi di scuola

FRIULI e VENETO - Sono 24 gli amministratori comunali checon la Summer School 2018. Arrivano da diversi Municipi della regionee uno del. La singolare iniziativa è dell'Aiccre Fvg,Fvg, Ocse e Informest, che offrono la settimana residenziale di formazione sui temi legati allo sviluppo del territorio.Si tratta di un "compito in classe" cruciale per il futuro delle comunità locali in un mondo che cambia e si globalizza sempre di più. La crescita delle regioni, infatti, passa attraverso un nuovo protagonismo degli amministratori e delle loro comunità comunali. Sindaci, assessori e consiglieri, infatti, sono chiamati a valorizzare tutte le potenzialità del territorio municipale in modo innovativo, collaborativo, integrato e nell’ottica dell’La Summer School per amministratori locali in strategie di sviluppo locale e programmazione europea si tiene a Zovello di Ravascletto (Udine); offre ai partecipanti approcci, modelli e strumenti funzionali per saper analizzare un contesto territoriale, definire una strategia di sviluppo, declinare progetti integrati e creare reti di partenariati comunali e sovracomunali, nazionali e sovranazionali coerenti ed efficaci.Nei cinque giorni di formazione, si alterneranno lezioni frontali, lavori di gruppo, analisi di casi e testimonianze di buone prassi. A metà settimana una esperienza outdoor per fare gruppo; è prevista la presenza di esperti di sviluppo locale, programmazione e progettazione europea di livello nazionale e internazionale selezionati da Ocse e Informest.La partecipazione è subordinata a una selezione tramite bando. Sono ammessi alla selezione sindaci, assessori, consiglieri comunali in carica al momento della presentazione della domanda. Per beneficiare della borsa di studio, gli amministratori devono appartenere a Comuni che risultino iscritti ad Aiccre o che deliberino di associarsi prima dell’inizio della Summer School.Per gli amministratori di Comuni non iscritti ad Aiccre, che avranno superato le selezioni, è previsto il pagamento di una quota di iscrizione. Le candidature dovranno pervenire esclusivamente per via telematica a questi indirizzi: aiccre.fvg@pec.it e segreteria@aiccre.fvg.it. Saranno considerate valide le candidature pervenute entro il 19 luglio 2018.