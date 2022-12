Si è spento monsignor Luciano Padovese

PORDENONE - Si è spento a 89 anni mons. Luciano Padovese, per anni anima e cuore della Casa dello Studente a Pordenone. Nato nel 1932, avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 23 dicembre. Come si legge nella pagina Facebook della Diocesi Concordia-Pordenone «con gratitudine al Signore per il suo ministero, il vescovo, la famiglia e la comunità diocesana» ne danno il triste annuncio.

Teologo, autore di diversi volumi d'etica sociale e morale, l'ultima riflessione su carta data alle stampe è stata quella del 2010 "Uomo e donna a immagine di Dio. Lineamenti di morale sessuale e familiare". Oltre all'attività sacerdotale, monsignor Padovese è stato anche docente di teologia morale e direttore della rivista culturale "Il momento".