Si dà fuoco per amore a 17 anni, lo salvano la madre e l'ex morosa

di alberto comisso

SACILE Ha riportato leggere ustioni al collo e al torace il 17enne che giovedì sera ha tentato di darsi fuoco, cospargendosi parte del corpo di un liquido infiammabile. Un gesto estremo a seguito di una delusione d’amore. Era sera quando il ragazzino è uscito di casa, con quella ferita al cuore che lo stava tormentando. Non riusciva a darsi pace, infatti, per quella relazione sentimentale da poco conclusa.



Prima di uscire di casa aveva però mandato una serie di messaggini alla ex fidanzata: frasi piene di rabbia e sconforto, che in lei hanno fatto subito scattare il campanello d’allarme. Quei messaggini sono stati così inoltrati alla madre del 17enne. La donna si è subito messa sulle tracce del figlio. A pochi metri da casa la madre lo ha visto: s era appena cosparso del gas liquido una parte del corpo e aveva tentato di darsi fuoco. La donna gli ha strappato di dosso quegli indumenti già avvolti dalle fiamme.



Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768

