PIANCAVALLO - Scivola scendendo dalla montagna e cade per 150 metri riportando diversi traumi. È accaduto nel primo pomeriggio sul monte Tremol, a Piancavallo, a un'altezza di circa 1.800 metri. Una donna di 75 anni, di Cologno Monzese (Milano), è scivolata sul versante ovest del monte arrestandosi sul fondo di un canale detritico. La caduta è stata notata da alcuni escursionisti che si trovavano più in basso e che hanno allertato il 112.



Non lontano c'era anche una dottoressa, già del Soccorso Alpino, che risalendo di corsa circa trecento metri di dislivello è stata la prima a raggiungere la donna, politraumatizzata, ma non in gravi condizioni. Nel frattempo una squadra di cinque tecnici del Soccorso Alpino di Pordenone ha raggiunto il marito e il fratello della donna, scossi da quanto accaduto, per accompagnarli in sicurezza a valle. Sul posto anche l'elisoccorso. La donna è stata stabilizzata dal tecnico di soccorso presente sul velivolo assieme ai sanitari ed è stata portata all'ospedale di Pordenone.

