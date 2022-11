Sciare in Fvg, dall'8 dicembre aperti tutti gli impianti: quanto costa una giornata sulla neve

Buone notizie per la stagione invernale in Friuli Venezia Giulia. Si comincia l'8 dicembre con l'apertura di tutti i sei poli sciistici (Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo, Ravasceletto Zoncolan, Sappada-Forni Avoltri, Sella Nevea e Tarvisio) e con la possibilità di innevamento artificiale su ogni pista grazie agli investimenti attuati negli impianti. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini nel corso della presentazione della stagione invernale Fvg, che si è tenuta questa mattina nella sede della Regione a Udine con i vertici di PromoTurismoFVG. «Ma la novità forse più importante per sciatori e turisti è legata al mantenimento dei prezzi degli skipass giornalieri che resteranno invariati. Siamo l'unica regione dell'intero arco alpino che non aumenterà i prezzi e questo gioverà sicuramente in termini di concorrenza e di attrattività con un sicuro aumento delle presenze nelle nostre località montane» ha affermato l'assessore. Fino al 21 marzo 2023 (solo l'impianto di Sella Nevea resterà aperto fino a Pasquetta, il 10 aprile) gli amanti della neve e dello sci potranno raggiungere le altezze senza pagare un euro in più. Il prezzo dello ski-pass giornaliero resterà a 39,50 euro, 28 euro invece per la bassa stagione. Le prevendite partiranno il prossimo 22 novembre e proseguiranno fino al prossimo 4 dicembre. Potenziato il sistema di vendite online e mantenute anche le condizioni di favore per l'acquisto dello ski-pass da parte dei residenti dei poli montani (25 euro) e la scontistica per famiglie e una serie di categorie di persone.

Skipass, prezzi bloccati su tutti gli impianti sciistici

Le piste del Friuli Venezia Giulia saranno quelle dove sarà più conveniente sciare. «Questo è possibile - ha rimarcato l'assessore Bini - grazie al fatto che la stagione estiva da record ha portato maggiori ricavi oltre alla oculata politica di gestione dei costi attuata da PromoTurismoFVG. Ma il fattore principale che rende possibile il mantenimento dei prezzi è dovuto al fatto che sono stati siglati contratti energetici a copertura pluriennali con condizioni pre-aumenti e questo consente di risparmiare diversi milioni di euro almeno fino al 31 dicembre di quest'anno». La stagione invernale 2022-2023 sarà caratterizzata da un lungo calendario di grandi eventi. «Il programma delle manifestazioni sportive e dei grandi aventi - ha ricordato l'assessore Bini - è particolarmente ricco. A partire da Eyof 2023, le olimpiadi giovanili nella seconda parte di gennaio che proietteranno le nostre montagne a livello internazionale. Sempre a gennaio la Coppa europea di Sci alpino. E poi il "fiore all'occhiello" che va un pò oltre la stagione: nel maggio 2023 la tappa Tarvisio-Lussari del Giro d'Italia».

Coppa del mondo: la nazionale femminile di sci alpino sarà in Fvg per allenarsi

L'assessore Bini ha inoltre sottolineato, non senza una punta di orgoglio, la presenza a gennaio nei poli sciistici del Fvg della nazionale femminile di sci alpino che ha scelto la regione per gli allenamenti in preparazione della Coppa del mondo. «Questo - ha evidenziato Bini- deve inorgoglirci perché la squadra nazionale ha scelto il Friuli Venezia Giulia per la logistica e la qualità delle piste, ma anche per l'ospitalità che sappiano offrire».