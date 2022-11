ROCCA PIETORE - “Marmolada riaperta: avanti tutta per una stagione invernale che dalle premesse si preannuncia ottima”. Lucia Farenzena, presidente del Consorzio Turistico Marmolada Rocca Pietore Dolomiti è ottimista e aggiunge: «In val Pettorina, come del resto ovunque nel contesto del Dolomiti Superski, siamo al lavoro già da tempo per accogliere al meglio gli sciatori e i turisti in generale. Con l’atteso ritorno, dopo le restrizioni dovute alla pandemia, degli stranieri. E la conferma che le piste della Regina saranno operative come sempre è la ciliegina sulla torta».

LA QUESTIONE Timori sull’eventualità di una mancata riapertura invernale, dopo l’interdizione totale del ghiacciaio ordinata dal Comune di Canazei all’indomani del mortale distacco del 3 luglio scorso, erano stati sollevati, nelle scorse settimane, dalla società Marmolada e dal Comune di Rocca Pietore. «I danni rischiano di essere irreparabili - avevano sottolineato il presidente Mario Vascellari e il sindaco Andrea De Bernardin - e non riguardano solo il territorio comunale di Rocca Pietore dove sono in pericolo tante attività economiche e decine di posti di lavoro diretti ma anche l’intera area del Dolomiti Superski, di cui la Marmolada è parte fondamentale e integrante». Preoccupazione si era diffusa anche tra le strutture ricettive e commerciali della zona nonché tra i tanti lavoratori dipendenti impegnati nel settore turistico.

DAL CONSORZIO «Difficile immaginare le piste da sci della Marmolada non fruibili - afferma la presidente Farenzena - perché, pur con tutto il rispetto del caso per i tragici fatti avvenuti, ciò avrebbe provocato un grave danno, d’immagine ed economico, per la Val Pettorina in primis ma di conseguenza anche per gli altri comprensori del Dolomiti Superski che della vetrina unica della Marmolada godono anch’essi. Attendiamo quindi fiduciosi la neve e l’abbassamento delle temperature per l’eventuale innevamento artificiale. Le piste dell’area Marmolada - Arabba saranno come sempre impeccabili, riconosciute coralmente tra le meglio battute di tutte. Infine aspettiamo i turisti che, sulla base delle prenotazioni che stanno giungendo, non mancheranno. Anzi quest’anno, dopo le limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19, torneranno gli stranieri. Ci sono quindi tutte le premesse affinché la stagione 2022-23 sia ottima».

L’ACCORDO La decisione di riaprire il ghiacciaio della Marmolada è stata frutto di un recente incontro tra il presidente della Provincia di Trento e il presidente del Veneto Luca Zaia. «La tragedia del 3 luglio è una catastrofe che rimarrà indelebile per le undici vittime che ha costretto a piangere - ha sottolineato Zaia - Undici appassionati che esprimevano il loro amore per la montagna, cercando tra le cime la bellezza e le opportunità offerte dalle Dolomiti patrimonio dell’Umanità. Un patrimonio che, nonostante il massimo rispetto per i lutti causati dalla tragedia, è sempre a disposizione di chi vuole viverlo con lo stesso spirito. Non può prescindere da questo qualsiasi decisione di riapertura delle attività come non può prescindere dal fatto che la montagna vive grazie al turismo e grazie al richiamo e lo sfruttamento degli impianti sportivi».