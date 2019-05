Barista si barrica nel bar importunata da un migrante, bufera in paese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN QUIRINO (PORDENONE) - È polemica in paese e sui social per gli episodi che riguardano una barista e due ragazze minorenni che sarebbero state importunate da stranieri. Il fatto della barista è accaduto giovedì, al termine di una mattinata di lavoro dietro il bancone del bar della piazza del paese, con avventori più o meno abituali e ragazzi. Quando però le persone si sono allontanate per il pranzo, l’unico uomo rimasto ha iniziato a ad avanzare proposte indiscrete. La barista si è spaventata e ha deciso di chiudersi a chiave dentro il bar, per fare in modo che quel ragazzo se ne andasse dopo aver insistito per entrare, appoggiando anche la testa sulle vetrate esterne per guardare dentro il locale.