SACILE (PORDENONE) - Mentre in Prà Castelvecchio che tornava dopo anni ad ospitare i concorrenti del concorso canoro valido per la conquista del titolo di Tordo nazionale 2022, nel parco Giovanni Tomasella e in Ortazza dove si esibivano, merli, sasselli, fringuelli, tordine, allodole, si stavano ancora impegnando le giurie. Il Centro storico ha cominciato ad animarsi poco dopo. In piazzetta Manin l'onorevole Vannia Gava, presidente della Sagra dei Osei e il gruppo di volontari guidati da Marco Bottecchia erano al lavoro con lo spiedo gigante che Gaudenzio Pavanetto aveva caricato per i primi ospiti. In piazza del Popolo, trasformata in un verde giardino, facevano bella vista erbe medicinali e gli allestimenti fioriti dalle composizioni di Eco Sistema Poletto. Nel parco Mario Rossetti sono giunti gli appassionati degli animali da cortile con centinaia di specie dei più importanti allevamenti italiani.



LA PRESIDENTE

«Dopo il pienone di sabato - , sottolinea soddisfatta la presidente Lorena Bin - e quello di ieri, possiamo dire che la Sagra è tornata quella del prima emergenza Covid: 10 mila sabato e 20 mila ieri, ai quali diciamo grazie. Un altro grande grazie alla mia squadra e al gruppo dei volontari». Con il passare delle ore si sono animate, via Cavour con gli artigiani a proporre le loro creazioni e via Garibaldi con gli hobbisti. Alle 12 il momento atteso dai partecipanti ai concorsi canori in una piazza del Popolo stracolma. Sul palco il saluto della presidente Lorena Bin che ha sottolineato la grande presenza vivendo giornate da record con 40 mila persone. Il saluto della Città è stato portato sindaco Carlo Spagnol che si è complimentato con la Città che ha risposto molto bene. L'assessore regionale Stefano Zanier e l' eurodeputato Marco Dreosto hanno evidenziato come sia importate saper tramandare le tradizioni. Dopo un pomeriggio dedicato alla visita della città, alle 19 in piazza del Popolo è tornata la Musica live con la band che ha anticipato l' estrazione della tombola. Quindi l'arrivederci alla prossima edizione, la 750.



IL VINCITORE

Si chiama Gianni, in ricordo di un amico, Gianni Pavan, giudice dei concorsi canori, il tordo bottaccio vincitore. Ha 3 anni, appartiene a Mariano Signor, che assieme al figlio Stefano, vincitore lo scorso anno, detiene un record difficilmente eguagliabile di 12 vittorie in riva al Livenza. Al 2' posto Franco Bolzan, 3' Michele Boschetti. Ha dimostrato capacità canore elevate, varietà di note buone, armonioso il canto nella sua evoluzione. Questa la motivazione della giuria al termine di una attenta valutazione degli oltre 100 uccelli tornati dopo diversi anni di esilio alla loro sede di Prà Castelvecchio, diversi dei quali - ha spiegato il presidente della giuria Antonio Chies - di ottima qualità. Le classifiche. Sasselli: 1' Giorgio Felini, 2' Mario Venturini, 3' Graziano Manganelli. Tordina 1' Oriano Pellizzari, 2' Santo Favret e Guido Viol. Luccherini: 1' Giovanni Peron, 2' Guido Viol, 3' Sabte Favret. Fringuelli: 1' Franco Costantini, 2' Bruno Zuccalli, 3' Zanmaria Sala. Merli: 1' Giovanni Simeoni, 2' Bastiano Toscano, 3', Ivan Consolati. Cardellini: 1' Franco Spillare, 2' Ivan Consolati, 3' Zanmaria Sala. Quaglie: 1' Mario Mazzer, 2' Lorenzo Rissetto, 3' Pio Poazza. Peppole: 1' Giovanni Peron, 2' Ivan Consolati. Allodole: Franco Costantini, 2' Stefano Spillare.