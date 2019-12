Sacile. Addio Ezio Manfè, simbolo dei volontari

di Michelangelo Scarabellotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SACILE - «Ezio amava vivere; voleva vivere ma ha perso la sua battaglia con il male; ha perso l'emergenza più importante». Così la moglie Milena Vicenzot ed il figlio Simone ricordano Ezio Manfè, 61 anni, pensionato, per 20 anni coordinatore del Gruppo di Protezione civile sacilese, spentosi lunedì. Un dolore per la mamma Antonietta il fratello Giuseppe, e per tutta la comunità nelle sue varie espressioni. In primo luogo il volontariato che lo ha visto operare e dirigere il Gruppo di Protezione Civile apprezzato in tutta la regione, ma anche ogni singolo sacilese che di Ezio ricorderà il grande impegno profuso nel sociale, il sorriso con cui era pronto ad aiutare chi ne avesse bisogno, la sua cordialità e il suo profondo senso del dovere. Lo confermano le testimonianze apparse subito dopo