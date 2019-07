SACILE (PORDENONE), 29 LUG - Tre automobilisti sono stati denunciati per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche, due dei quali dopo aver provocato altrettanti incidenti con feriti. Le indagini sono state svolte dai Carabinieri della Compagnia di Sacile (Pordenone).



Il primo episodio risale al 19 luglio quando, a Sacile, un uomo di 48 anni, di nazionalità albanese, con un tasso alcolico di cinque volte oltre il limite consentito, ha centrato un'auto che proveniva dall'opposta direzione di marcia, il cui conducente ha riportato ferite guaribili in dieci giorni. L'uomo, aveva da poco ripreso la patente, dopo che nel 2016 gli era stato revocato il documento di guida per il medesimo reato di cui è chiamato a rispondere ora.



Il secondo episodio si è verificato a Porcia il 24 luglio e ha avuto come protagonista un uomo di 24 anni, americano, in servizio alla Base Usaf: l'automobilista è stato fermato con un tasso di cinque volte oltre il limite consentito; immediato il ritiro della patente.



L'ultimo provvedimento è stato assunto nei confronti di un cinquantacinquenne di Fontanafredda che il 25 luglio ha provocato un incidente in cui un centauro ha riportato ferite guaribili in 20 giorni. L'automobilista aveva un tasso alcolemico di tre volte oltre il limite consentito: la patente gli è stata ritirata e il veicolo è stato affidato al legittimo proprietario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA